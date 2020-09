Groene energie afkomstig van GFT-afval voor gevangenis en centrum voor illegalen Toon Verheijen

28 september 2020

11u25 0 Merksplas De gemeente Merksplas, het energiebedrijf EBEM en de Regie der Gebouwen gaan een samenwerking aan om op termijn groene energie te leveren aan de gevangenis en aan het centrum voor illegalen. Dat zal gebeuren via een warmtekrachtkoppel en het groene gas dat gewonnen wordt uit GFT op de site van IOK in Merksplas.

In 2018 werd gestart met de bouw van een installatie op de site van IOK op de grens van Beerse en Merksplas waarbij GFT-afval wordt omgezet in groen gas. De gemeente Merksplas werd in april 2019 de eerste klant waarbij het gemeentehuis van het groene gas werd voorzien. Nu wordt het project nog uitgebreid met twee grote gebruikers: de gevangenis van Merksplas en het centrum voor illegalen. “In eerste instantie zal er groene elektriciteit geleverd worden aan beide instellingen en groene warmte enkel aan het centrum voor illegalen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Pas als het masterplan van de gevangenis wordt uitgevoerd, zal ook daar groene warmte geleverd worden.”

Pionier

Voor de gemeente is het ook een belangrijke stap in het uitvoeren van de burgemeesterconvenant die de gemeente Merksplas afsloot. “Groene warmte blijft een uitzondering, maar door dit contract zullen naast het gemeentehuis nu ook 2 belangrijke instellingen op ons grondgebied een pioniersrol spelen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx nog.

