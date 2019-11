Goochelaar-priester Bodo Spalty overleden : “Zeg niet dat we een truc laten zien. Wij doen wonderen.” Toon Verheijen

28 november 2019

12u28 0 Merksplas Boudewijn Spittaels (77), beter bekend als goochelaar Bodo Spalty, is op 23 november overleden. De man werd geboren in Merksplas, maar verhuisde later naar Brussel waar hij mee aan de wieg stond van de eerste Nederlandse goochelclub in Brussel. “We mochten het woord truc niet gebruiken. Neen, wij goochelaars doen wonderen”, vertelt Erik Arfeuille van goochelclub Lucky Ring

Boudewijn Spittaels werd in 1942 geboren in Merksplas en werd later salesiaan (1961) en priester (1969) in de orde van Don Bosco. In de jaren 90 verhuisde hij naar Brussel. De man was niet alleen een geestelijke, maar geraakte ook gepassioneerd door het goochelen en gaf zichzelf de naam Bodo Spalty. “Wat hij heeft betekend voor de goochelwereld is eigenlijk onbeschrijflijk”, vertelt Erik Arfeuille van Lucky Ring. “Hij was ook een levende encyclopedie en wist alles. Met bepaalde acts heeft hij zelfs prijzen gewonnen in België en Nederland.

Goochelclub

Boudewijn Spittaels was midden jaren ‘70 medeoprichter van goochelclub Lucky Ring. Hij was nog de enige van de stichters die nog in leven was. “Hij was nog altijd erg actief binnen onze vereniging. Hij kwam nog naar alle vergaderingen, maar zelf goochelen deed hij niet meer. Zijn ouderdom en de gezondheid speelden hem toch wel wat parten. Maar hij stond ons nog altijd met raad en daad bij. Hij wilde de jonge garde op weg helpen. Hij was ook diegene die ons altijd aanleerde om tegen je publiek nooit te zeggen dat je een trucje ging doen. Neen, wij goochelaars doen wonderen! Elke truc - of beter wonder - werd bij hem ook altijd ingekleed met een heel verhaal.”

Ballonplooier

Maar hij was niet alleen priester en goochelaar. Hij was ook de eerste in onze streken die met ballonnen figuurtjes plooide. “Nu zie je op alle kermissen en feestjes met kinderen wel ballonplooiers staan. Wel Bodo was echt de diegenen die dat hier gelanceerd heeft. Hij trad er zelfs mee op het in kinderprogramma waarmee Tante Terry door Vlaanderen trok.”

Bodo Spalty wordt zaterdag begraven in de kerk van de Heilige Familie in Sint-Lambrechts-Woluwe.