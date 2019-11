Goochelaar en priester Bodo Spalty overleden Toon Verheijen

28 november 2019

Boudewijn Spittaels (77), beter bekend als Bodo Spalty, is op 23 november overleden. Boudewijn Spittaels werd in 1942 geboren in Merksplas en werd later Salesiaan (1961) en priester (1969) in de orde van Don Bosco. In de jaren ’90 verhuisde hij naar Brussel. De man was niet alleen een geestelijke, maar geraakte ook gepassioneerd door het goochelen en gaf zichzelf de naam Bodo Spalty. De man was in Vlaanderen de eerste die een act deed met ballonnen begin jaren ’70 en trad zelfs op het in kinderprogramma waarmee Tante Terry door Vlaanderen trok. De man had ook een speciale act met koorden en ringen waarmee hij zowel in België als Nederland in de prijzen viel. Bodo Spalty stond begin jaren ’70 ook aan de wieg van de eerste goochelclub in Brussel, Lucky Ring. Bodo Spalty wordt zaterdag begraven in de kerk van de Heilige Familie in Sint-Lambrechts-Woluwe.