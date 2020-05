Gevangenen maken boodschappen rond corona, directeur maakt er ‘wall of respect’ van Toon Verheijen

01 mei 2020

De gevangenen van Merksplas hebben hun eigen ‘wall of respect' gemaakt. Ze maken in de gevangenis tekeningen, schetsen of boodschappen op papier en laten die ophangen aan het grote hek aan de voorkant van de gevangenis. “Heel wat gedetineerden volgen de nieuwsberichten en zagen ook al die boodschappen verschijnen", zegt directeur Serge Rooman. “Ze zijn zelf met het idee van de tekeningen gekomen en ik heb dan voorgesteld om die vooraan aan het hek op te hangen. Het is hun manier om te laten zien hoe zij dit alles beleven.”



