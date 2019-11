Gemeente wil aan elke woning reflecterende huisnummers Toon Verheijen

19 november 2019

Oppositiepartij N-VA pleit voor beter zichtbare huisnummers. De Hulpverleningszone Taxandria deed eerder ook al eens een oproep om er aandacht voor te hebben omdat het bij een interventie van belang kan zijn. “Zij raden aan dat het bordje op de brievenbus of de gevel groot genoeg moet zijn zeker nu het wat donkerder wordt. In geval van nood telt elke seconde en is het zoeken naar de juiste huisnummer niet echt aangewezen”, zegt Tine Van der Vloet (N-VA). “Daarom stellen we voor om bij nieuw inwoners of bij nieuwbouwwoningen als gemeente een reflecterend huisnummer aan te bieden en de andere inwoners ook de kans te geven om er eentje af te halen. Misschien dat we ook moeten nadenken over een campagne.” De meerderheid onthaalde het voorstel positief en gaat tegen begin volgend jaar het praktisch verder uitwerken.