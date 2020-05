Gemeente Merksplas start met bedeling gratis mondmaskers: “Tegen 17 mei moet iedereen er eentje gehad hebben” Toon Verheijen

08 mei 2020

16u49 0 Merksplas De gemeente Merksplas is gestart met de bedeling van de gratis mondmaskers voor alle inwoners vanaf 7 jaar. De eerste drieduizend worden dit weekend geleverd.

Vorige week kreeg het gemeentebestuur al een schenking van de gevangenis van Merksplas van 500 gratis mondmaskers. Die werden op zaterdag 2 mei uitgedeeld voor mensen die vanaf 4 mei met het openbaar vervoer naar het werk moesten. De gemeente leverde hiervoor de nodige strijkijzers en strijkplanken. De overlockmachine werd gevonden dankzij een bericht op de gemeentelijke Facebookpagina.

Mondmaskers voor een goed doel

De overige mondmaskers die bedeeld worden onder de inwoners van Merksplas heeft de gemeente aangekocht bij Stichting Brandwonden. Stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen om hun plaats in de maatschappij terug in te nemen. De opbrengst van de verkoop van de mondmaskers gaat rechtstreeks naar hun werkingsbudget.

Voor elke inwoner vanaf 7 jaar

“Deze mondmaskers worden momenteel bedeeld door de gemeente en een groep vrijwilligers. Iedere inwoner vanaf geboortejaar 2013 krijgt een mondmasker in de brievenbus. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 is er een kindermaat voorzien”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Momenteel zijn er 3.000 mondmaskers in volwassenmaat toegekomen. Deze worden dit weekend bedeeld. De overige mondmaskers in volwassenmaat en alle kindermaten worden volgend week donderdag verwacht. Ook deze worden dan zo snel mogelijk bedeeld. Omdat we de pakketten voor adressen met inwonende kinderen jaar nog niet kunnen vervolledigen is het dus mogelijk dat jouw buur reeds een mondmasker heeft ontvangen, terwijl dat bij jou nog niet het geval is. Tegen 17 mei 2020 zou iedereen een mondmasker moeten ontvangen hebben.”