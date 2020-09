Gemeente blikt tevreden terug op zomerschool: “Positieve reacties gekregen” Toon Verheijen

07 september 2020

10u03 2 Merksplas Het gemeentebestuur van Merksplas blikt tevreden terug op het organiseren van een zomerschool eind augustus in het oude schooltje van Merksplas Kolonie. Tijdens de twee weken zijn er 37 kinderen van de lagere school en tien kleuters opgevangen.

In de voormiddagen werd er les gegeven, in de namiddag was er tijd voor ontspanning zoals aan plantentuin De Kleine Boerderij, proeven in een laboratorium, muziek maken tijdens een djembésessie en nog veel meer. “Het gemeentebestuur en de betrokken partijen hopen dat ze met dit mooie initiatief, kinderen die een achterstand opliepen tijdens de coronacrisis, een duwtje in de rug hebben kunnen geven”, zegt schepen van Onderwijs Monique Quirijnen (Leefbaar Merksplas). “In kleine klasgroepen probeerden we de kinderen zoveel mogelijk maatwerk aan te bieden. Op die manier kunnen deze kinderen het nieuwe schooljaar op een vlottere manier starten. We kregen veel positieve reacties van ouders, leerkrachten en kinderen.”