Fietser wijkt niet voor tientonner op landbouwweggetje: “Jij moet een meter vrijhouden voor mij” Toon Verheijen

04 december 2019

21u35 228 Merksplas Een filmpje van een fietser uit Rijkevorsel die weigert om een vrachtwagen door te laten op een smalle baan, is al meer dan 450.000 keer bekeken in amper zeven uur tijd.

De fietser rijdt op Berkelaar in Merksplas, wanneer plots een vijftientonner uit de andere richting komt. Niet echt ideaal, want Berkelaar is een klein, betonnen baantje met aan weerszijden een strook met verhard grind.

Op het filmpje valt te zien hoe de trucker zijn vrachtwagen al redelijk aan de kant gezet heeft, en aan zijn linkerzijde zowat tachtig centimeter ruimte laat voor de fietser. Zelf staat hij ook stil om de man veilig te laten passeren.

De fietser blokkeert echter de rijbaan voor de trucker omdat die laatste niet te zwaar wil uitwijken naar de zachte berm, omdat hij anders dreigt weg te zakken. “Je moet een meter plaats houden voor mij, jom”, is één van de reacties van de fietser. Die laat zich daarna nog een hele tijd gaan in een scheldtirade. Hoe de confrontatie eindigt, kan evenwel niet uit het filmpje afgeleid worden.