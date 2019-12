Fietser wijkt niet voor tientonner op landbouwweggetje: “Jij moet een meter vrijhouden voor mij!” Maar is dat ook zo? Toon Verheijen Tommy Thijs

04 december 2019

21u35 1518 Merksplas Een filmpje van een bestuurder van een speed pedelec uit Rijkevorsel die weigert om een vrachtwagen door te laten op een smalle baan, beroert op sociale media de gemoederen. De video is online al honderdduizenden keren bekeken, en velen vragen zich af waarom de fietser zo gefrustreerd reageert.

De fietser rijdt op Berkelaar in Merksplas, wanneer plots een vijftientonner uit de andere richting komt. Niet echt ideaal, want Berkelaar is een klein, betonnen baantje met aan weerszijden een strook met verhard grind.

Op het filmpje valt te zien hoe de trucker zijn vrachtwagen al redelijk aan de kant gezet heeft, en aan zijn linkerzijde zowat tachtig centimeter ruimte laat voor de fietser. Zelf staat hij ook stil om de man veilig te laten passeren.

De fietser blokkeert echter de rijbaan voor de trucker omdat die laatste niet te zwaar wil uitwijken naar de zachte berm, omdat hij anders dreigt weg te zakken. “Je moet een meter plaats houden voor mij, jom”, is één van de reacties van de fietser. Die laat zich daarna nog een hele tijd gaan in een scheldtirade. Hoe de confrontatie eindigt, kan evenwel niet uit het filmpje afgeleid worden.

Wie heeft gelijk?

Concreet zegt de wegcode dat bestuurders - dus hier zowel de fietser als de vrachtwagenchauffeur - bij het kruisen “een voldoende zijdelingse afstand” moeten laten en zo nodig naar rechts moeten uitwijken. Lukt dat niet, dan moeten bestuurders “vertragen en zo nodig stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen”. Dat heeft de vrachtwagenchauffeur dus wel gedaan.

Maar uitmaken wie in deze concrete situatie gelijk heeft, is sowieso een moeilijke kwestie zonder de volledige context te kennen, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “We weten niet wat er voor het filmpje is gebeurd, hoeveel zwaar vervoer er op die weg passeert, hoe vaak die fietser daar zwaar kruisend verkeer tegenkomt. De vrachtwagen lijkt het wel veilig aan te pakken: misschien kon hij zich nog iets meer naar rechts hebben opgesteld, maar hij houdt wel afstand en staat stil. Ik kan me voorstellen dat de fietser gefrustreerd is, maar het heeft geen enkele zin om op die manier te reageren.” Callens pleit in deze dan ook vooral voor hoffelijkheid en begrip voor elkaar.

Wettelijk is de vrachtwagenbestuurder in elk geval niet verplicht om een meter afstand te houden, zoals de bestuurder van de speed pedelec eist. Die afstand geldt enkel bij het inhalen, en is recent overigens nog verhoogd naar 1,5 meter buiten de bebouwde kom. “Al is er over die bepaling wel wat onduidelijkheid in de wegcode, omdat ze ook geïnterpreteerd kan worden alsof ze zou gelden bij het kruisen”, zegt Callens. In de Kamer ligt een wetsvoorstel van Groen en Ecolo op tafel om te verduidelijken dat de verplichte zijdelingse afstand enkel bij het inhalen geldt.