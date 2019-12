Fietser die vrachtwagen niet wilde doorlaten in viraal filmpje is zelf trucker: “Denk maar niet dat hij hier spijt van heeft”

Merksplas

Het internet smult al twee dagen van een filmpje waarin een fietser op een smalle weg in Merksplas van geen wijken wil weten voor een vrachtwagen. Door zijn arrogante houding én het feit dat hij de vrachtwagenchauffeur uiteindelijk ook nog twee klappen geeft, is de fietser kop van jut. “Hij is bovendien zélf vrachtwagenchauffeur,” zeggen kennissen. “Maar denk maar niet dat hij hier spijt van heeft.”