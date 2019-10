En plots hangen er twee fietsen in het kunstwerk... Toon Verheijen

14 oktober 2019

10u42 2

Een ietwat vreemd zicht maandagmorgen op de rotonde in het centrum van Merksplas. In het kunstwerk op het rondpunt hingen twee fietsen. Dat ze er vanzelf ingekomen zijn is onmogelijk en het lijkt er ook niet meteen op dat ze er vanop de grond zijn ingegooid. Afgelopen weekend moet er dus minstens één iemand ingeklommen zijn om de fietsen er netje te parkeren. De voorbije week was het kermis in Merksplas en mogelijk gaat het dus om één of meerdere vermoedelijk een beetje dronken personen die in het kunstwerk geklommen zijn. Het is overigens niet de eerste keer dat het kunstwerk extra versierd wordt. Dat gebeurde net voor de gemeenteraadsverkiezingen ook al eens met een spandoek van N-VA.