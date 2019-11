Duizenden dossiers van landlopers worden verzameld in één databank: vrijwilligers gezocht om huzarenstukje uit te voeren Toon Verheijen

15 november 2019

10u35 0 Merksplas De verschillende partners van het project ‘Dwaallichten’ zijn op zoek naar vrijwilligers die duizenden ingescande dossiers van landlopers digitaal toegankelijk te maken voor het grote publiek. Het zal op die manier gemakkelijker worden om te onderzoeken of misschien wel een van je voorouders ooit een landloper was die in Wortel of Merksplas verbleef.

Stichting Kempens Landschap, het Gevangenismuseum van Merksplas, het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Erfgoedcel Noorderkempen en het Stedelijk Museum Hoogstraten droomden er al langer van om de toegang tot de vele duizenden dossiers die ooit zijn opgemaakt rond landlopers in Wortel en Merksplas toegankelijker te maken. “Van 1881 tot 1993 werden mensen die geen werk, geen vaste woonplaats of geen geld hadden naar de landloperskolonie van Wortel of Merksplas gestuurd”, vertelt Philip De Backer van Stichting Kempens Landschap. “Tienduizenden landlopers werden er ook tewerkgesteld met als doel er ‘brave en hardwerkende burgers’ van te maken. Het enorme archief van de Rijksweldadigheidskolonies wordt nog altijd bewaard in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. Daarin zitten ook de duizenden persoonlijke dossiers van de landlopers met informatie over hun leven, familie en hun herkomst. Iedereen die wil kan de dossiers daar altijd gaan inkijken. Maar wij dromen er al langer van om dat hele archief digitaal toegankelijk te maken. Met het project Dwaallichten hopen we dat nu te realiseren.”

Tienduizenden

De tienduizenden documenten zijn ondertussen allemaal wel gedigitaliseerd dankzij een projectsubsidie van zo’n 45.000 euro van de Vlaamse overheid in 2018. “Wanneer een landloper toekwam in Wortel, werd er meteen een inlichtingenfiche opgemaakt”, vertelt De Backer. “Daarop is ook alle mogelijke informatie over familie en dergelijke terug te vinden en dat maakt het interessant voor mensen die op zoek zijn naar voorouders of familieleden die misschien ooit in Wortel verbleven. Maar de documenten zijn nu wel ingescand, maar nu moeten ze eigenlijk nog ingevoerd worden in een databank en dat is een huzarenstukje. Het gaat letterlijk om duizenden dossiers die één voor één moeten ingevoerd worden.”

Databank

En om dat huzarenstukje te verwezenlijken, zijn de verschillende partners op zoek naar vrijwilligers. “Je kan thuis vanuit de luie zetel mee helpen om de documenten te verwerken”, lacht Philip De Backer. “Dat kan via de website www.velehanden.nl waar je dan het project ‘Landlopers Wortel- en Merksplas-Kolonie’ moet aanklikken. Op het platform wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de invoer precies werkt.” De bedoeling is dat die databank binnenkort dan online komt. “Na de verwerking zullen we een zoekmodule online zetten via www.Kolonie57.be. Met de zoekmodule kan je zoeken op familienaam, maar ook op woonplaats, periode van de veroordeling en zelfs op het beroep van de landlopers.”