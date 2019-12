Drie unieke bierwandelingen in Land van Mark & Merkske Toon Verheijen

01 december 2019

09u43 0 Merksplas Het Land van Mark & Merkske en ‘3 in de klok’ hebben de handen in elkaar geslagen voor een unieke winterse bierwandeling in Merksplas, Hoogstraten en Baarle-Hertog/Nassau.

Er zijn drie Winterse Bierwandelingen uitgezet op het wandelknooppuntennetwerk: één op grondgebied Merksplas, één in Hoogstraten en één in Baarle-Hertog-Nassau. De afstanden gaan van 8 tot 11 kilometer. Onderweg zijn er drie bierstops voorzien, al dan niet gecombineerd met een hapje of een gerecht.

De deelnemende horecazaken en bieren zijn in Hoogstraten Treehouse Bar De Mosten (Strandgaper en nacho’s met dip of Hop Ruiter met Treehouse sharing plate) en Bij de paters in Meersel-Dreef (Drevenier). In Merksplas gaat het om Smaakhoeve De Lochtenberg (Belle Fleur en een kaasplankje of Vageblond met een pizza boerensalami) en Sir Lancelot (Kleveretien). In Baarle-Hertog/Nassau zijn het café Het Pleintje (Zundert 10 en bordje ham/kaas), de verbruiksruimte van Dochter van de Korenaar (Claire) en De Lantaern (Schuppenboer tripel met een huisgemaakt koninginnehapje en salade of een groentenlasagna).

De Winterse Bierwandelingen lopen tot en met 26 april 2020. Enkel op vrijdag, zaterdag en zondag kan je komen wandelen. Vertrekken kan tussen 10.30 en 12.30 uur. Reserveren moet minstens twee dagen op voorhand én voor 15 uur bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle. Deelnemen kost 32 euro.