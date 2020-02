Domper voor Cyclocross Merksplas: lege tenten en overschot aan voedsel Jef Van Nooten

09 februari 2020

14u24 0 Merksplas Maandenlang hadden ze er naar toe gewerkt, de vrijwilligers van de allereerste cyclocross in Merksplas. Zondag moest hun hoogdag worden, maar de storm Ciara besliste er anders over. De veldritwedstrijd werd noodgedwongen afgelast. “Al sinds november waren we hier bezig met de voorbereidingen”, zucht Charel Govaerts.

Zondagmiddag 12 uur. Normaal zou het ‘volle bak’ moeten zijn in de (VIP)tenten van de Aardbeiencross. Nu slechts een handvol mensen in de tenten. Vrijwilligers die de tafels en stoelen terug opruimen. Zonder dat er ook maar één supporter aan gezeten heeft.

Logisch

De Aardbeiencross – onderdeel van de Superprestige in het veldrijden - vond voor het eerst plaats aan Merksplas Kolonie. Of beter gezegd: zou er voor het eerst hebben plaatsgevonden. Want zondagochtend besliste de organisatie noodgedwongen om de wedstrijden te annuleren. “Het is een logische beslissing”, zegt Frank Wilrycx, burgemeester van Merksplas. “We hebben tot het allerlaatste moment gewacht. Het gaat hier niet om een voetbalwedstrijd die je twee dagen moet uitstellen. Zoiets kan je sneller beslissen. Een cyclocross definitief annuleren doe je niet zomaar. Maar door de adviezen en voorspellingen die we kregen, zat er niks anders op.”

Aderlating

Volgens burgemeester Frank Wilrycx is de afgelasting een grote aderlating voor de organisatie. “Ze zijn hier al maanden mee bezig en hebben een prachtig parcours opgebouwd. Ze wilden uitpakken met deze cyclocross. Ook voor ons als gemeente was het plezant geweest om op deze manier in beeld te komen. Want het was de eerste keer hier.”

De voorbereidingen waren inderdaad al maanden bezig. Voor de vele vrijwilligers kwam het nieuws dat de wedstrijden niet door konden gaan, dan ook hard aan. “We zijn hier al in november gestart, met het uitbouwen van het parcours. Omdat op 4 december mensen van de televisie kwamen kijken in functie van de tv-camera’s”, zegt Charel Govaerts. “Sindsdien zijn we één à twee dagen per week bezig geweest met de voorbereidingen. Vandaag zijn hier driehonderd vrijwilligers. Ook jeugdverenigingen die hoopten een centje bij te verdienen. Dat valt nu allemaal weg.”

Vaten bier

De organisatoren hadden zaterdag al extra maatregelen genomen. Zo werden de tenten bijkomend verstevigd, maar tevergeefs. “Zelf hadden we gehoopt dat de wedstrijd toch zou kunnen doorgaan, maar vanuit de wielerbond kregen we het bericht dat het moest afgelast worden”, besluit Charel Bogaerts. “Hier staan we dan met onze lege tenten en een overschot aan voedsel. De helpers mogen gratis eten. En vaten bier die al aangesloten waren, mogen leeggedronken worden. Maar we zullen sowieso niet al het eten op krijgen. Er zal wellicht een deel in de vuilnisbak belanden. Er is een verzekering afgesloten, maar dit zal toch een serieuze financiële impact hebben. Op 21 november staat hier de volgende cross op het programma. Hopelijk hebben we dan meer geluk.”

De meeste supporters waren tijdig op de hoogte van de beslissing dat de wedstrijd niet zou doorgaan. Wie toch al ter plaatse was, werd opgevangen in de kapel. Zij toonden begrip voor de situatie. “We komen hier als VIP-bezoekers. Het is de allereerste keer dat we zoiets doen, en dan wordt het uitgerekend nu afgelast”, zegt Frank Bax uit Oud-Turnhout. “Maar we kunnen de beslissing absoluut begrijpen. Als je ziet hoeveel bomen hier in de buurt staan of tenten die kunnen gaan waaien, zou het niet veilig zijn geweest.”

Frank Bax en zijn gezelschap begrijpen ook dat de beslissing pas zondag om 10 uur werd genomen. “Het is niet eenvoudig om zo’n beslissing te nemen. Het zal ongetwijfeld ook een kostelijke affaire zijn om zoiets te annuleren. We hebben er dus wel begrip voor dat ze tot op het allerlaatste moment hebben gewacht”, klinkt het. “Wij worden hier perfect opgevangen, in de kapel in de plaats van in een onveilige tent. Het is wel jammer dat we de veldrijders niet aan het werk kunnen zien, maar veiligheid primeert. Volgende keer komen we zeker terug.”