Dieven stelen motorzagen en boormachines uit garage Jef Van Nooten

14 november 2019

Dieven zijn een garage binnen gedrongen in de Krekelstraat in Merksplas. De eigenaar merkte de inbraak donderdagochtend rond 7 uur op. De daders gingen er aan de haal met verscheidene motorzagen, elektrische boormachines en drie fietsen. Ze vervoerden de buit in kruiwagens die ze eerst bij een landbouwer hadden ontvreemd. De kruiwagens werden later teruggevonden in een weide aan de Goordijkstraat. Wellicht hadden de dieven daar hun vluchtauto klaar staan.