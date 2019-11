Dertien serviceflats verrijzen in centrum van Merksplas Toon Verheijen

25 november 2019

14u01 1 Merksplas Op de site van het vroegere parochiecentrum in Merksplas zal tegen medio 2021 een nieuwbouw verrijzen met dertien serviceflats, kantoorruimte en een boven- en ondergrondse parking. De werken starten op 2 december.

De oude parochiezaal in het centrum van Merksplas verdween enkele jaren geleden al en sindsdien was er een groen pleintje in het centrum. Dat groene pleintje zal binnenkort echter weer verdwijnen. De gemeente heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van dertien assistentiewoningen, een kantoorruimte en een boven- en ondergrondse parking op de site van het oude parochiehuis en de parking van het wzc Binnenhof.

“De aannemer start op 2 december met de werken”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “In de kelder komt een ondergrondse parkeergarage voor veertien voertuigen voor de assistentiewoningen en de kantoorruimte, vier afgesloten plaatsen voor de wijkpost van de politie en 22 openbare parkeerplaatsen. Bovengronds komen er ook nog eens 34 openbare parkeerplaatsen op de parking achter het woonzorgcentrum. In de nieuwbouw kreeg het elektriciteitsbedrijf EBEM haar kantoren. De dertien assistentiewoningen komen op de drie verdiepingen daarboven.”

Parking afgesloten

Tijdens de werken wordt de parking achter het woonzorgcentrum Binnenhof afgesloten vanaf 2 december tot het einde van de werken. De halte van De Lijn zal gedurende de hele periode van de werken voorzien worden aan Leopoldstraat 16-18. De fietsenrekken die aan de vroegere site Parochiehuis worden verplaatst naar de hoek van de Leopoldstraat met de Albertstraat. De werken zullen vermoedelijk tot half 2021 duren.