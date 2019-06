De Lochtenberg bouwt nieuwe kaasmakerij: “Toprestaurants zijn al fan van onze unieke rauwmelkse kazen” Jef Van Nooten

16 juni 2019

15u11 0 Merksplas Gert Laurijssen start nog dit jaar met de bouw van een grote kaasmakerij aan Lochtenberg in Merksplas. In de boerderij van zijn familie worden sinds een jaar rauwmelkse kazen gemaakt die al snel hun weg vonden naar toprestaurants. In afwachting van de nieuwbouw kunnen de kazen geproefd en gekocht worden in een serre naast de boerderij.

In Merksplas is dit weekend Smaakhoeve De Lochtenberg geopend. Het unieke horecaconcept is voorlopig ondergebracht in een serre naast de boerderij van de familie Laurijssen. Bezoekers kunnen er ijsjes, kazen en pizza’s krijgen, gemaakt met eigen boerderijproducten. Op termijn zal het horecaconcept geïntegreerd worden in een nog te bouwen kaasmakerij. “De boerderij zit al meerdere generaties in de familie”, vertelt Gert Laurijssen. “Tot op vandaag worden er twee keer per dag koeien gemolken.”

Sinds een jaar worden met die vers gemolken koeienmelk ook rauwmelkse kazen gemaakt op de boerderij. “Dat zijn vrij unieke producten, want er zijn maar een paar boerderijen in België die nog rauwmelkse kazen maken”, zegt Gert Laurijssen. “We leveren ze al een tijdje aan raffineurs zoals Van Tricht in Antwerpen die ze verder leveren aan toprestaurants.”

Pop-up in serre

De rauwmelkse kazen van de boerderij worden gesmaakt. De familie Laurijssen wil de productie daarom in de toekomst verder professionaliseren. “We hebben een bouwvergunning op zak voor de bouw van een nieuwe en grote kaasmakerij. In die nieuwbouw wordt ook een winkel en een verbruikersruimte geïntegreerd.”

Gert Laurijssen wil nog dit jaar starten met de bouwwerken. De realisatie er van zal een jaar duren. “Om die periode te overbruggen, hebben we dit weekend alvast een soort pop-up geopend in de serre. Het concept van Smaakhoeve De Lochtenberg omvat drie aspecten”, vertelt Laurijssen. “Er is een scheptoog met zelfgemaakt ijs. Daarnaast is een winkel waar kaas gekocht kan worden. En het derde – en belangrijkste aspect – is dat we een Napolitaanse houtoven uit Italië hebben laten overkomen. Twee Italianen bakken ter plaatse pizza’s met onze kazen. Bezoekers kunnen dus bij ons terecht voor een volwaardige restaurantbeleving. Terwijl je in de serre zit te eten, zie je de koeien naast je lopen.”

De familie Laurijssen omschrijft De Lochtenberg als een smaakhoeve. Het woord ‘brasserie’ vindt ze niet geschikt voor het horeca-gedeelte. “Omdat het een totaal ander concept is”, besluit Gert. “Als je met kinderen ergens een pizza en een ijsje wil gaan eten, is het meestal niet mogelijk om daar op een unieke locatie te genieten van streekproducten. Je belandt dan vaak op plaatsen met een redelijk ‘plat’ concept. Hier krijg je een hoogwaardige beleving met een volledig buitengevoel.”