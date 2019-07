De bieren van Vagebond Toon Verheijen

06 juli 2019

09u45 0 Merksplas Brouwerij Vagebond heeft zeven eigen bieren. Vageblond, Vagebruin, Vagblond Groene Hop, Vageblond Primeur (met hopbel), Vageblond Quadruppel (met ook een versie op een whiskyvat) en de Zwarte Marjan.

Binnenkort komt er misschien nog een versie met sleedoorn. "Al is dat voorlopig niet te krijgen en zal dat iets voor later zijn", vertelt Schoofs.

Te koop of te proeven in: verschillende drankenhandels (Prik en Tik Merksplas, Arendonk en Wuustwezel, Willems in Grobbendonk), warenhuizen in Merksplas en cafés.

Meer informatie kan je vinden op de website:

http://www.brouwerijvagebond.be (VTT)