Criminologe Hélène De Vos vertelt je alles over het Belgische gevangeniswezen Toon Verheijen

09 december 2019

12u01 0 Merksplas Hélène De Vos komt komende vrijdag een lezing geven in het Gevangenismuseum in Merksplas rond het Belgische gevangeniswezen.

Helene De Vos is als criminologe verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie. Ze komt er uitleg geven over hoe de Belgische gevangenissen werken, wat het doet met de gevangenen zelf en ook met hun familieleden, hun bezoekers, de slachtoffers, het gevangenispersoneel en alle mensen die toevallig de buur of collega worden van een ex-gedetineerde.

De lezing gaat eerst in op de doelen van de gevangenisstraf om vervolgens te focussen op het dagelijkse leven in de gevangenis. “Als het gaat om goede voorbeelden, wordt vaak naar de Scandinavische landen gekeken”, zegt Helene De Vos. “Om die reden ga ik tijdens de lezing ook verder in op twee Noorse gevangenissen: hoe is het gevangenisleven daar georganiseerd, en werkt het daar echt beter dan in België?”

Ten slotte wordt ingegaan op een recente Europese trend: een trend naar kleinschalige detentiehuizen, die geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap, in de plaats van grote gevangenissen aan de rand van de maatschappij. In die detentiehuizen kunnen gedetineerden zich op een meer efficiënte manier voorbereiden op hun leven na hun vrijlating en hun verantwoordelijkheid opnemen.

De lezing kost 5 euro, inclusief een bezoek aan het Gevangenismuseum zelf. Het evenement start op vrijdag 13 december om 20 uur.