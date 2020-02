Boom sneuvelt op terrein van Cyclocross Merksplas Jef Van Nooten

09 februari 2020

17u24 2

De beslissing om de cyclocross in Merksplas niet te laten doorgaan, is een verstandige beslissing gebleken. Op het domein aan Merksplas Kolonie waar de Superprestige-wedstrijd zou plaatsvinden is minstens één dikke boom gesneuveld. De boom begaf het naast een constructie waar een podium was voorzien.

De beslissing om de veldritwedstrijden te annuleren, werd zondag rond 10 uur genomen. Verscheidene instanties - waaronder de Wielerbond - vonden het onverantwoord om de wedstrijd te laten plaatsvinden. Een terechte beslissing blijkt uit deze foto die verspreid werd via facebook.