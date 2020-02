Bijna 20.000 euro subsidie voor veilige fietsdoorsteek aan basisschool Qworzó Toon Verheijen

12 februari 2020

15u03 0 Merksplas Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft 14 gemeenten een subsidie gegeven voor investeringen in een veilige schoolomgeving. Voor de gemeente Merksplas ging het in totaal om net geen 20.000 euro.

De gemeenten konden vorig jaar een aanvraag doen om subsidies te krijgen voor ingrepen die snel uit te voeren zijn, maar die wel onmiddellijk de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen verhogen. Vorig jaar werd er zo al meer dan 1,5 miljoen euro aan subsidies uitgedeeld en nu volgen er dus nog een reeks. “Het is een goed teken dat meer en meer gemeenten de weg vinden naar deze subsidie”, zegt Lydia Peeters. De middelen worden onder andere gebruikt om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en Octopuspalen en -beugels te plaatsen.”

Fietsdoorsteek

Voor de gemeente Merksplas gaat het concreet om 18.471 euro. “Wij gaan een fietsdoorsteek voor de gemeentelijke basisschool Qworzo”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Die komst aan Spelewei. Zo krijgen we een betere afscheiding tussen de zwakke weggebruiker en de auto’s die de kinderen naar school brengen.”