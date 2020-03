Bestuurder gewond na klap tegen boom Jef Van Nooten

31 maart 2020

Een 41-jarige man uit Vosselaar is maandagavond rond 23.15 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Steenweg op Rijkevorsel in Merksplas. De man verloor de controle over het stuur van zijn BMW. De wagen reed tegen het middeneiland ter hoogte van de Kolonie en botste tegen een boom. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.