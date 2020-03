Bestuurder gekneld na ongeval aan Steenweg op Weelde Jef Van Nooten

11u19 4 Merksplas Op het kruispunt van de Steenweg op Weelde met Geheul in Merksplas is maandagochtend een persoon gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Twee auto’s botsten er op elkaar. In een van de wagens zat een bestuurder gekneld in het voertuig. Het duurde even voor de brandweer het slachtoffer kon bevrijden. De weg bleef daardoor een tijdje afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer werd gewond naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.