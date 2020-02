Benefiet voor geannuleerde Aardbeiencross Toon Verheijen

24 februari 2020

12u32 0 Merksplas De gemeente Merksplas zal een benefiet organiseren om geld in het laatje te brengen voor de vzw De Hoogstraatse Spurters. Die zitten met een financiële kater nadat de eerste editie van de Aardbeiencross op de Kolonie in Merksplas in laatste instantie werd afgelast door storm Ciara.

Ze keken er zo hard naar uit: de allereerste editie van de Aardbeiencross op de Kolonie van Merksplas. Maar toen passeerde storm Ciara over het land en moest de cross in allerlaatste instantie afgelast worden. “Er zijn intussen twee weken verstreken”, klinkt het bij de organisatie. “Wij hebben zeer veel positieve reacties en medeleven mogen ontvangen waar wij oprecht dankbaar voor zijn. We zijn nu volop bezig met de financiële afwikkeling. We hadden wel een verzekering, maar die zal verre van alle kosten dekken. We hopen op begrip van onze sponsors.”

Tickets

De nieuwe datum staat al vast. De cross zal gereden worden op 21 november. “De reeds betaalde inkomkaarten zullen als betalingsbewijs gelden. De sponsors, bedrijven en personen die viptickets hebben gekocht - op uitzondering van de vipontbijtformule - zullen eerstdaags een persoonlijk schrijven ontvangen.”

Benefiet

De gemeente wil de organisatie in elk geval een steuntje in de rug geven. “Vlak na het afgelasten gingen er al stemmen op om iets te organiseren”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Daar zijn veel reacties op gekomen en we hebben nu beslist om de organisatie dan maar in handen te nemen. Los Kabrois en Desperated Comany hadden beiden al aangeboden om gratis te komen spelen op 25 april in de kapel van de Kolonie. Mooi, want alle beetjes helpen.”