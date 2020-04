Beer voor het raam? Zet je adres op de digitale kaart! Toon Verheijen

10 april 2020

09u36 0 Merksplas Heel wat inwoners van Merksplas hebben de voorbije dagen en weken ook een beertje voor hun raam gezet. Dat bracht de gemeentelijke diensten op een idee.

“De berenjacht is ideaal met dit weer om een wandel- of fietstochtje te doen met de eigen kinderen”, klinkt het bij de gemeente. “Dus kwamen we op het idee om een digitale kaart aan te maken, zodat de kleine speurneuzen gerichter op zoek kunnen gaan naar al die beren in ons dorp.” Hetzelfde geldt voor paasattributen.

De link naar de kaart vind je hier. Meld je rechts bovenaan aan met je Google-account als je een adres wil toevoegen. Indien je enkel de map wilt bekijken, is aanmelden niet nodig en kan je de volgende stappen overslaan.

* Na inloggen klik je op “bewerken”

• Geef aan of het om een beer of paasattribuut gaat (beiden kan ook). De map die actief is, wordt gemarkeerd met een blauw lijntje.

• Vul in de zoekbalk het adres in. Indien het adres niet helemaal overeen komt met de locatie kan je de locatie iets preciezer aanduiden met de speld.

• Klik op ‘toevoegen aan kaart’ of via de speld geef je de naam van je adres in.

• Er kan indien gewenst ook een foto toegevoegd worden.