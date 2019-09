Backyardfestival biedt festivalgangers gratis camping aan Toon Verheijen

12 september 2019

19u35 2 Merksplas Het kleinschalige festival Backyard in de achtertuin van ’t Hofke pakt dit jaar uit met een gratis camping voor de festivalbezoekers. “We willen ook bezoekers van buiten Merksplas aantrekken en dan is zo’n camping toch wel een meerwaarde”, zegt spreekbuis Daan Apers.

Drie jaar geleden besloten enkele jongeren die ook al feestjes organiseerden in het jeugdhuis om ook eens een festival te organiseren. Ondertussen is het eendagsfestival een blijver geworden. “We voeren dit jaar wel wat vernieuwingen door”, zegt Daan Apers. “Zo hebben we een meer uitgebreide affiche met naast Double Veterans, Danny Blue and The Old Socks en La Jungle ook heel wat dj’s en elektronische acts. We proberen ook weer rekening te houden met geluidshinder voor de buurt en houden ook rekening met het milieu door flesjes en herbruikbare bekers te gebruiken en biologisch afbreekbaar materiaal voor het eten.”

Nieuw is ook de gratis camping. “Wie een ticket koopt voor het festival kan ineens gebruik maken van de weide om te kamperen”, zegt Daan. “Daar was wel vraag achter en omdat we ook op publiek van buiten Merksplas mikken, is dat toch wel een extra troef. Onze campinggasten mogen ook gratis ontbijten op zondag. Door het festival gezellig en betaalbaar te houden wil Backyard Festival het antwoord zijn op de vele dure gigafestivals. Dat deze formule werkt, blijkt alvast uit de ticketverkoop. De organisatie verkocht al dubbel zo veel tickets als voor de editie van afgelopen jaar. Tickets zijn nog tot vrijdag verkrijgbaar op de website van het festival.”

http://www.backyardfestival.be