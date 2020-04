Backyard Festival verhuist naar plantentuin De Kleine Boerderij in Merksplas Toon Verheijen

10 april 2020

20u40 2 Merksplas De vierde editie van het Backyard Festival zal - als Covid-19 geen roet in het eten gooit - niet meer plaatsvinden in 't Hofke. De organisatie verhuist het evenement naar de plantentuin ‘De Kleine Boerderij' in Merksplas.

Backyard Festival groeide na drie mooie edities in ’t Hofke Herthoeve uit tot een volwaardig festival met een volwaardig publiek. “Het publiek evolueerde samen met het festival mee en daarom zochten we een leuke plaats waar we ook meer publiek zouden kunnen trekken”, zegt Daan Apers. “Plantentuin De Kleine Boerderij biedt het groeiende festival niet alleen extra ruimte voor de bezoekers, maar het is een unieke locatie die aansluit bij het gezellige karakter van het festival.”

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van De Kleine Boerderij is ook ideaal. Niet alleen met de fiets, maar is er ook een bushalte vlakbij aan de Steenweg op Rijkevorsel. Zo hoopt de organisatie nog meer bezoekers van de omliggende gemeenten te bereiken en het bezoekersaantal voor het vierde jaar op rij te verhogen. “We kunnen zeker nog groeien. Backyard Festival blijft ook in zijn vierde editie trouw aan zijn all-in formule met gratis camping en ontbijt.”

Online muziekwedstrijd

Eerder dit jaar organiseerde ze al een online muziekwedstrijd. Het werd een groot succes met 274 inzendingen waaruit Stoop Kid als winnaar werd gekozen. De Kempense band zal Backyard Festival op 12 september aftrappen op de mainstage. “Helaas moest de jaarlijkse Muziekquiz die normaal op 4 mei plaats zou vinden en het festival financieel mee ondersteunt, verplaatst worden naar 7 november in Fuifzaal ’t Hofeind vanwege de huidige maatregelen rond corona", zegt Apers. “De organisatie van het festival gaat voorlopig gewoon verder. Het festival zal plaatsvinden op 12 september en hoopt zich daarom uit de gevarenzone te bevinden. De gezondheid van de bezoekers en artiesten staat voorop, daarom volgt de organisatie de richtlijnen van het RIVM op de voet en houdt rekening met eventuele maatregelen die doorgetrokken worden tot na de zomermaanden.”