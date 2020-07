Backyard Festival schrapt definitief editie 2020 Toon Verheijen

30 juli 2020

20u28 0

De organisatie van het Backyardfestival heeft besloten om de editie van 2020 definitief te schrappen. Enkele maanden geleden kondigden ze nog de verhuis aan naar de Kleine Boerderij. “Na een evaluatie van het festival aan de hand van het Covid Event Risk Model, bleek het onmogelijk een veilig, rendabel en fijn festival te organiseren”, klinkt het. “Daarom moeten we met pijn in het hart beslissen om de editie van dit jaar te schrappen. Backyard Festival is zich bewust van de desastreuze gevolgen die de coronacrisis voor bookers en artiesten. Daarom engageert de organisatie zich om de artiesten van editie 2020 ook een podiumplaats aan te bieden in 2021. In 2021 viert Backyard Festival bovendien zijn vijfde verjaardag, de organisatie belooft deze speciale feesteditie niet zomaar onopgemerkt voorbij te laten gaan.”