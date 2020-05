Auto overkop aan wegenwerken Jef Van Nooten

05 mei 2020

09u54 0 Merksplas Op de Steenweg op Turnhout in Merksplas is dinsdagochtend een auto overkop gegaan. De bestuurder raakte gewond.

En 64-jarige bestuurder uit Antwerpen raakte er rond 6.45 uur met zijn auto van de weg af. De wagen botste tegen een boom. De auto kwam daarna op zijn dak tot stilstand. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. “Op de Steenweg op Turnhout in Merksplas vinden momenteel wegenwerken plaats. De rijbaan is er voor de helft afgesloten met paaltjes. Mogelijk wilde de autobestuurder te ver van de paaltjes blijven en is hij zo tegen een boom gebotst”, klinkt het bij de politie.