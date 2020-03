Arbeiders van Baarle en Merksplas slaan handen in elkaar voor restauratie Sint-Rumolduskerk Toon Verheijen

08 maart 2020

08u18 0

De Sint-Rumolduskerk in Zondereigen heeft de voorbije weken een grondige opfrisbeurt gekregen. Schilders van zowel de gemeente Merksplas als Baarle-Hertog hebben er samen alle muren en plafonds aangepakt. Een vrij uitzonderlijke klus, want uiteindelijk schilder je niet elk jaar een hele kerk. In totaal werd er 184 liter witte verf gebruik. Omdat er toch grote schilderwerken op het programma stonden, werd er ook gebruik van gemaakt om de kruisweg te restaureren. Twee kroonluchters werden gerestaureerd door de broers Remmen die afkomstig zijn van Baarle-Hertog. De parochie Zondereigen bestrijkt zowel een deel van het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog als een deel van het grondgebied van de gemeente Merksplas. Beide gemeenten staan samen in voor het onderhoud van de kerk.