‘t Slot schenkt 5.000 euro aan ‘t Vonderke Toon Verheijen

20 december 2019

22u02 3 Merksplas Het jeugdhuis ’t Slot heeft een cheque van 5.000 euro overhandigd aan ’t Vonderke in het kader van de Warmste Week. Dat was de opbrengst van een actie die ’t Slot begin december organiseerde.

“Op vrijdag 6 december werd het startschot gegeven op onze After Workparty. Die zaterdagmiddag erna was het één en al bedrijvigheid aan ‘de boomkes’”, zegt Geert Van Overmeiren. “Alles moest in gereedheid worden gebracht voor de eerste Wortelse Kerstmarkt, een initiatief van de Dorpsraad Wortel. Ook onze toog en tentje van het Warmste Weekend van ’t Slot kregen veel bezoekers. Zondag vroeg uit de veren, want om 10.30 uur kwamen de eerste wandelaars. Rond 21 uur werden de laatste exemplaren van onze 1.200 enveloppen van het touw gerukt.”

Alles samen dus 5.000 euro voor dagopvang ’t Vonderke. “In het voorjaar 2020 wordt gestart onze droom”, klinkt het daar. “Onze nieuwbouw van het dagcentrum in Merksplas. De financiering van de nieuwbouw zelf wordt gedragen door de overheid. Voor de inrichting van de lokalen, de aankoop van materialen en aangepaste toestellen voor de kinderen is ’t Vonderke aangewezen op giften en schenkingen.”