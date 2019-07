"Erg trots op brouwerij in mijn eigen garage" RENÉ SCHOOFS VAN BROUWERIJ VAGEBOND: Toon Verheijen

06 juli 2019

09u48 0 Merksplas De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogenaamde 'microbrouwerij' in de buurt door telkens weer opnieuw die erg gepassioneerde brouwers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week: Vagebond uit Merksplas.

René Schoofs is al bijna zijn hele leven gepassioneerd door bier, maar pas in 2005 werd brouwerij Vagebond boven de doopvont gehouden. Eerst nog samen met enkele kornuiten, maar sinds 2014 is Vagebond een eenmanszaak. Het maakt de passie er echter niet minder op voor René Schoofs. Hij investeerde zeer recent nog zelfs in een uitbreiding van zijn brouwerij thuis. Van een garage voor een auto is al lang geen sprake meer. Die is volledig ingepalmd door de installatie. "Die uitbreiding was gewoon nodig", zegt René Schoofs wanneer we samen nippen aan een glas Vageblond, een goudgele tripel van 8 graden. Zijn eerste bier ook dat hij echt commercialiseerde. "Tot voor kort kon ik op een brouwdag exact 200 liter bier brouwen. "Nu kom ik aan 600 liter per dag met een maximum van 30.000 liter op een jaar. Daarmee hoop ik de vraag wat te kunnen bijbenen, want nu is de vraag soms groter dan het aanbod. Al blijft opslagcapaciteit een probleem hoor (lacht)."

Automatisering

Bierbrouwen is een kunst. In elke stap in het brouwproces kan iets mislopen. De nachtmerrie van elke brouwer is tijdens het 'rijpen' een besmet bier te hebben waardoor je alles van in het begin opnieuw moet overdoen. "Het nieuw systeem is ook fors geautomatiseerd. Een op maat gemaakt computerprogramma houdt alles nauwgezet bij. Het voordeel is ook dat alles één gesloten proces is waar dat vroeger niet het geval was." René Schoofs is trots op zijn brouwerij. Vooral omdat alles aan de Steenweg op Hoogstraten gebeurt. Het bedenken, het proefbrouwen, het brouwen zelf, het afvullen en bottelen. In elke stap heeft René het laatste en enige woord. "Ik heb enorm veel geleerd aan de brouwschool in Anderlecht. Experimenteren is ook leuk."

Brouwerij Vagebond heeft zeven eigen bieren (zie kader). Vooral de Vageblond en Vagebruin zijn standaardbieren en bijna altijd te verkrijgen. De Zwarte Marjan was een van de laatste creaties, een bier op basis van braambessen.

"Daarnaast brouwen we ook nog vast voor Cahier de Brouillon (Hoogstraten) en het Puiyels Mottebier (Lille). Op vraag brouwen we ook. Maar ze moeten dan wel met een eigen recept komen. Ik verkoop mijn bier niet onder een andere naam. Een keer is dat wel ge

beurd, maar dan stond het duidelijk op het etiket wat het moederbier was. Noem het een beetje eergevoel."

Landloper

Toekomstdromen heeft René Schoofs zeker nog. Hij droomt van een brouwerij op de kolonie van Merksplas. Dat zou het bier brengen op de plaats waar de naam aan ontleend is. "Vagebond is een andere naam voor een landloper of en zwerver. Tot 1993 werden die opgevangen op de kolonie. We kozen daarom ook bewust voor die naam.

Ook het bier Zwarte Marjan is ermee verbonden. We zijn er zelfs bijna zeker van dat er op de kolonie ooit een bier is gebrouwen, want via mijn leverancier van mout hebben we bewijzen gevonden de negentiende eeuw dat er mout is geleverd door de Stoommouterij Stabroek (nu Dingemans). Het is echter een mysterie, want van het bier zelf vinden we niets terug. We hopen dat we ooit een plaats kunnen veroveren op de site, maar dat zal niet alleen aan ons liggen."

En is er trouwens opvolging verzekerd ?

"Onze oudste zoon is biowetenschapper en heeft echt wel interesse in bierbrouwen. Wie weet dus (lacht)."