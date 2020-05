Zwartwerkers betrapt tijdens controle Merksem en Luchtbal Sander Bral

18 mei 2020

12u01 0

Het politiewijkteam van Merksem en Luchtbal controleerde dit weekend samen met de sociale inspectie handelszaken op hun grondgebied. Uiteraard ging het om zaken die deze periode geopend mochten zijn. De inspecteurs van de RSZ schreven maar liefst twaalf pv’s voor zwartwerk en andere inbreuken.

Eén kok van een pizzeria werd betrapt voor een inbreuk op het rookverbod, hij stond achter de kookpotten met een sigaret in de mond. Een man die tegen betaling een bromfiets herstelde, bleek te genieten van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. De man die de bromfietsen verhuurde bleek ook een uitkering te genieten. Beide zwartwerkers mogen zich aan een boete verwachten.

In een dagwinkel werden dan weer inbreuken vastgesteld tegen de maatregelen rond Covid-19. In een achterkamer van de winkel werd een groep mensen aangetroffen die samen aan het drinken waren. In een viswinkel op de Bredabaan ging een man lopen toen de politie de controle wilde aanvatten. De man riskeerde zijn leven toen hij over de straat liep richting Schoten. De politie kon via de zaakvoerder de man contacteren, hij kwam zich uiteindelijk toch aanbieden. Hij bleek illegaal in ons land te verblijven en te werken ondanks een geweigerde arbeidsvergunning. Het dossier wordt verder opgevolgd door het wijkteam.

Tot slot werd er ook gecontroleerd op het aanbieden van beschermingsmiddelen tegen woekerprijzen. Een bakkerij verkocht mondmaskers type FFP2. Deze verkoop is nog steeds voorbehouden voor apothekers. Er werden verschillende vervallen producten uit de rekken gehaald, de prijsaanduiding van heel wat zaken bleek niet in orde en er lag verdelgingsmiddel op korte afstand van waar het deeg gekneed werd. Bovendien nam de zaak een deel van de openbare weg in voor het uitstallen van de goederen.

