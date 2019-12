Zestiger met voorliefde voor SM en bondage misbruikt piepjonge meisjes: 9 jaar cel BJS/BLG

02 december 2019

15u02 4 Merksem Een 69-jarige man uit Merksem is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld voor het verregaand seksueel misbruik op zijn kleindochter van 4 en op twee vriendinnetjes van 4 en 9 jaar. Hij kreeg 9 jaar cel en wordt ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het onderzoek was op 5 januari van start gegaan, nadat de moeder van de meisjes van 4 en 9 jaar klacht had ingediend. Haar jongste dochter had verteld dat de beklaagde haar al meermaals in haar broek betast had. De vrouw is bevriend met de dochter van de beklaagde en ging haar soms helpen in haar handelszaak. De zestiger paste intussen op haar dochters en op zijn kleindochter van 4 jaar.

Toen de beklaagde aan de tand werd gevoeld, bekende hij niet alleen dat hij met het meisje van 4 “spelletjes met een seksuele context” had gespeeld, maar ook met haar 9-jarig zusje en met zijn kleindochter. Het misbruik op de drie slachtoffers was verregaand. De beklaagde, die een voorliefde voor SM en bondage heeft, gebruikte de kinderen om foto’s en filmpjes die hij op internet gevonden had “na te spelen”. Hij maakte ook foto’s van het misbruik.

Verjaard

De beklaagde erkende dat hij een pedofiel is en bekende spontaan dat hij ook zijn dochter vanaf de leeftijd van 10 jaar bijna wekelijks seksueel misbruikt had. De vrouw stortte in toen ze dat vernam, want ze had alle herinneringen daaraan verdrongen. Ook een nicht van de beklaagde zegt meer dan veertig jaar geleden door hem verkracht te zijn. Voor de zedenfeiten op beide vrouwen werd hij niet meer vervolgd, omdat ze intussen verjaard zijn.

De rechtbank vond het seksueel misbruik van de drie meisjes bewezen. “Beklaagde deinsde er niet voor terug om op verregaande wijze bijzonder jonge kinderen, onder wie zijn eigen kleindochter, seksueel te misbruiken. Hij hield op geen enkele wijze rekening met de schade die hij hierbij toebracht aan zijn slachtoffers en streefde uitsluitend de bevrediging van zijn eigen perverse lusten na.”

De beklaagde moet de burgerlijke partijen ruim 46.300 euro aan schadevergoedingen betalen.