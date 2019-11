Zestiger, die voorliefde voor SM en bondage heeft, misbruikt piepjonge meisjes: 12 jaar cel geëist BJS/BLG

15 november 2019

16u31 0 Merksem Een 69-jarige man uit Merksem is voor de Antwerpse rechtbank verschenen voor het verregaande seksueel misbruik van zijn kleindochter van 4 en twee meisjes van 4 en 10 jaar. De zestiger vergreep zich ook jarenlang aan zijn dochter, maar die feiten zijn intussen verjaard. Het parket vorderde 12 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar.

Het onderzoek was begin dit jaar van start gegaan, nadat de moeder van de meisjes van 4 en 10 jaar een klacht had ingediend. Haar jongste dochter had verteld dat de beklaagde haar in haar broek betast had. Uit de verklaringen van het slachtoffertje bleek dat er ook sprake was van verkrachting. Het misbruik was begonnen toen het meisje nog geen 2 jaar oud was. Ook haar oudere zus vertelde over ongewenste aanrakingen en over een poging tot verkrachting. Zij was 7 jaar toen het begon.

De moeder van de meisjes is bevriend met de dochter van de beklaagde en ging haar soms helpen in haar handelszaak. De zestiger paste intussen op haar dochters en op zijn kleindochter van 4 jaar. Ook zij werd al op zeer jonge leeftijd door de beklaagde aangerand.

Het misbruik op de drie slachtoffers was verregaand. De beklaagde heeft een voorliefde voor SM en bondage en gebruikte de kinderen om foto’s en filmpjes die hij op internet gevonden had, na te bootsen. Hij maakte daarbij ook zelf foto’s van de meisjes.

De beklaagde gaf toe dat hij een pedofiel was. Hij erkende dat hij kinderporno vervaardigd had en dat hij de meisjes van 4 en 10 jaar had aangerand. De verkrachting of poging daartoe ontkende hij, net als het aanranden van zijn kleindochter. Hij bekende spontaan dat hij zijn dochter jarenlang seksueel misbruikt had. De vrouw stortte in toen ze dat vernam, want ze had alle herinneringen daaraan verdrongen.

“De feiten zijn walgelijk. Deze man wist veertig jaar onder de radar van justitie te blijven en kon al die tijd ongestoord zijn lusten botvieren op zijn slachtoffers. Aan hun geloofwaardigheid kan niet getwijfeld worden. Zijn ontkenning, zelfbeklag en vergoelijken van de feiten zijn stuitend”, stelde de procureur.

Vonnis op 29 november.