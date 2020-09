Woonblok brandt uit maar bewoners raken op tijd buiten Patrick Lefelon

12 september 2020

Zaterdagavond rond 21u15 is er brand uitgebroken in de keuken van een appartement op de derde verdieping in de Beukenhofstraat in Merksem. De bewoners probeerden eerst zelf de brand te blussen maar hadden geen verhaal voor tegen het snel uitbreidende vuur. Zij sloegen op de vlucht.

De brandweer vreesde even dat er toch nog bewoners in het woonblok van drie verdiepingen zaten. Aanvankelijk was het vuur zo hevig dat het onmogelijk was om in het gebouw binnen te dringen.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Al vrij snel slaagde de brandweer erin het gebouw te doorzoeken. Dan bleek dat er inderdaad niemand meer binnen was. Dat betekent dat er geen gewonden zijn. Eén bewoner is wel voor controle naar het ziekenhuis omdat zij veel rook had ingeademd.

Toen de brand onder controle was werd het gebouw voor alle zekerheid nog een keer doorzocht om zeker te zijn dat er in de vlammen was achtergebleven. DAt was niet het geval.”