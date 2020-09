Wijkteam Merksem houdt toezicht in Bouckenborghpark: “Verschillende minderjarigen bedreigd”



CVDP

22 september 2020

15u22 0 Merksem De Antwerpse politie houdt toezicht in het Bouckenborghpark in Merksem na meldingen van bedreigde minderjarigen. Twee verdachten werden gearresteerd.

Het wijkteam van Merksem houdt al enkele weken verscherpt toezicht in het Bouckenborghpark en omgeving. Dit na meldingen van minderjarigen die werden bedreigd. Maandagnamiddag werden de inspecteurs aangesproken door een man die bedreigd was door twee mannen met een mes. Het wijkteam en enkele interventiepatrouilles deden nazicht en konden de twee verdachten arresteren in de omgeving van het park. Later op de avond controleerde het wijkteam een minderjarige in het park. Deze bleek geseind in een onderzoek naar een inbraak en werd ter beschikking gesteld van het jeugdparket.