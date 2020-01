Wie wordt de Merksemse quizkampioen van 2020? AMK

23 januari 2020

16u29 0 Merksem Op zaterdag 7 maart organiseert de cultuurraad van Merksem al voor de twaalfde keer een spannende quiz. Inschrijven kan voor 28 februari.

In Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok vindt op zaterdag 7 maart de jaarlijkse quiz van cultuurraad Merksem plaats. Weken op voorhand studeren hoeft niet, maar wat wel kan helpen, is je kennis over het district Merksem bijschaven. Merksem is immers de rode draad doorheen de quiz.

Ploegen van vier tot zes personen kunnen inschrijven voor 28 februari via cultuuraad.merksem@antwerpen.be of 03 338 72 71. Vermeld de ploegnaam, een contactpersoon, adres, e-mail en telefoonnummer. Per ploeg betaal je ter plaatse 15 euro.