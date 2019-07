Wie krijgt de Merksemse Cultuurprijs 2019? ADA

15 juli 2019

14u00 0 Merksem Was je het afgelopen jaar verbaasd, verbluft of verrast door cultuur in Merksem? Dat verdient een prijs. Stuur uw nominatie voor 1 september voor de uitreiking van de Merksemse Cultuurprijzen.

Merksem telt tal van culturele initiatieven. Van de jaarlijkse tentoonstelling van de fotoclub over muzikale workshops voor kinderen en streetart tot kunst in de ateliers bij de mensen thuis. En alles wat daar tussenin zit. Om de culturele creativiteit en ondernemingszin in het district toe te juichen en te belonen, reikt het district Merksem jaarlijks de Cultuurprijs uit.

Wil je iemand belonen voor zijn inzet, ondernemingszin of realisaties, of een vereniging een pluim geven? Laat het weten voor 1 september wie je wil nomineren voor de Merksemse Cultuurprijs 2019. De prijs zelf wordt uitgereikt op dinsdag 1 oktober 2019.

Stuur een mail naar de cultuurantenne van het district Merksem via cultuurantenne.merksem@antwerpen.be of bel 03 338 72 71. Vermeld wie u wil nomineren en waarom, en de contactgegevens van de genomineerde persoon of vereniging.