Werknemers van bakkerij vluchten via daken tijdens politiecontrole



CVDP

02 juni 2020

15u02 0 Merksem Tijdens een politiecontrole bij een bakkerij in Merksem zijn twee werknemers via de daken gevlucht. De zaakvoerder krijgt een pv voor het verhinderen van een politiecontrole.

Het wijkteam van Merksem controleert op regelmatige basis handelszaken in samenwerking met de RSZ. Zaken die overtredingen hebben begaan, worden gewaarschuwd voor een nieuwe controle. Desondanks blijven heel wat zaken in gebreken. Bij de controle van een bakkerij namen maandag twee werknemers onmiddellijk de vlucht via de daken. De zaakvoerder deed zijn best om de controle van de politie te bemoeilijken. Er werden meerdere inbreuken vastgesteld rond het registreren van de geleverde arbeid en de medewerkers. Hij mag zich ook aan een pv verwachten voor het verhinderen van een politiecontrole.

Een pizzeria die voor de derde keer gecontroleerd werd, bleek nog steeds niet in orde. Er loopt een onderzoek naar illegale tewerkstelling.