Water-link installeert digitale watermeters in Merksem CVDP

12 augustus 2020

13u23 0 Merksem Tussen september en december vervangt water-link alle watermeters in Merksem door digitale meters. Elke inwoner ontvangt een brief voor het maken van een afspraak voor de installatie.

Met de nieuwe digitale meters wordt het jaarlijks doorgeven van de meterstand verleden tijd. Deze gegevens komen voortaan automatisch bij water-link terecht op een snelle en nauwkeurige manier. Met een digitale meter kan het waterverbruik ook online worden opgevolgd. Zo merken gebruikers gemakkelijk pieken en dalen op en kunnen ze gericht aan de slag gaan om minder water te verbruiken. Daarnaast geeft de digitale watermeter ook een waarschuwing via het webportaal wanneer er zich iets abnormaals voordoet in het verbruik. Zo kan je snel ingrijpen wanneer er zich een verborgen waterlek voordoet.

Gratis vervanging

De vervanging van de meter is kosteloos voor iedereen die al een wateraansluiting heeft. Bij een nieuwe aansluiting zit de prijs van de digitale watermeter vervat in de totaalprijs. De facturatiecyclus verloopt bij een digitale watermeter identiek als bij een analoge watermeter: per jaar ontvangt je drie vaste voorschotfacturen en één afrekeningsfactuur. Je ontvangt dus geen extra afrekeningsfactuur direct nadat je meter werd vervangen.

Meer info over de digitale watermeters vind je op de website van water-link.