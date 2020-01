Wandelbrug voor bezoekers van Lotto Arena en Sportpaleis wordt dit weekend geplaatst BJS

08 januari 2020

15u46 0 Merksem De brugdelen van de toekomstige passerelle aan Schijnpoort worden dit weekend door de aannemer geplaatst. De brug moet bezoekers van de Lotto Arena en het Sportpaleis toelaten om vanaf de parking aan Spoor Oost hun bestemming te bereiken zonder de Noordersingel en de Schijnpoortweg te moeten oversteken. De passerelle wordt in principe rond de paasvakantie geopend.

De brug wordt zes meter breed en zowat 180 meter lang en zal via een trap worden aangesloten op het bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg. Door de oversteek nu al te realiseren, voorafgaand aan de Oosterweelwerken, beperkt de stad naar eigen zeggen de verkeershinder en blijft er tijdens die werken vlot verkeer mogelijk over de Singel. Na de afbraak van het snelwegviaduct van Merksem wordt de passerelle ook aangesloten op het Ringfietspad dat in de toekomst achter het Sportpaleis verder zal doorlopen richting de IJzerlaan-fietsbrug en het Eilandje.

Voor het plaatsen van de zes brugdelen wordt het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Noordersingel in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur afgesloten voor alle auto- en vrachtverkeer. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding via de Antwerpse ring. Tramlijn 12 zal worden beperkt tot Schijnpoort. Fietsers en voetgangers krijgen er wel een doorgang. Op zondagavond 12 januari rond 21 uur wordt het kruispunt weer volledig opengesteld voor alle verkeer.