Waar rook is, is... niet altijd vuur: sporthal De Rode Loop test vrijdag ventilatiesysteem met rook AMK

19 februari 2020

11u06 0 Merksem Wie vrijdag tussen 12 en 16 uur rook uit sporthal De Rode Loop in Merksem ziet komen, geen paniek: er worden testen gedaan om het ventilatiesysteem te controleren. “Nu dat systeem één jaar oud is, willen we nog een extra bevestiging dat alles naar norm verloopt”, klinkt het.

Op vrijdag 21 februari tussen 12 en 16 uur worden er in sporthal De Rode Loop testen gedaan om het ventilatiesysteem te controleren. Daarbij wordt rook gebruikt, schrik dus niet als je in de omgeving van de sporthal woont en rookwolken ziet. Er is niets aan de hand, het gaat over een routinetest van het ventilatiesysteem. Felipe Dos Santos, medewerker van de sporthal: “Techniekers van AG Vespa, die de installatie een jaar geleden bij de bouw van de nieuwe sporthal hebben geïnstalleerd, zullen het systeem opnieuw testen. Ze moeten de luchtcirculatie kunnen waarnemen om snelheids- en volumemetingen te doen, en daarvoor wordt er rook gebruikt. Nu het gebouw één jaar oud is, willen we nog een extra bevestiging dat alles naar norm verloopt.”