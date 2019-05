Waals PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw voert campagne op… markt van Merksem philippe truyts

21 mei 2019

15u44 3 Merksem Onder de taalgrens legt hij de andere linkse partijen al jaren het vuur aan de schenen, dus is het niet onlogisch dat Raoul Hedebouw (PVDA) even naar Vlaanderen komt om zijn partijmakkers te steunen in hun campagne. Met als groot doel: nationaal voorzitter en Antwerpenaar Peter Mertens aan een Kamerzetel helpen.

Hedebouw zakte dinsdag af naar de markt van Merksem en voelde zich meteen als een vis in het water. Hij werd regelmatig herkend en speelde zijn troef – perfecte tweetaligheid – uit. “De peilingen voor ons zijn goed in de kieskring Antwerpen, maar we moeten toch vechten voor elke stem. Wij zijn de enige rebelse, linkse stem. En die is nodig.”

PVDA strijdt voor een stuk om hetzelfde kiespubliek als het Vlaams Belang: mensen met een eerder laag inkomen die het moeilijk hebben om rond te komen en verbitterd zijn over de heersende politieke klasse. Dat blijkt ook in Merksem. Een oudere man die vorige keer voor het VB koos, belooft Mertens dat hij zondag voor PVDA zal gaan. “Sommige verhalen hoor je terugkomen”, zegt Mertens. “Te lage pensioenen, gecombineerd met een te hoge huishuur.”

Hedebouw trok in de namiddag naar busbouwer Van Hool in Koningshooikt.