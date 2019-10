Vrouw met spierziekte (20) vindt eindelijk hulp na oproep op HLN.be: “Dankzij Eva komt nu opnieuw orde in de chaos” David Acke

29 oktober 2019

15u45 0 Merksem “Gezocht: persoonlijke assistent die jonge vrouw met SMA kan bijstaan in haar dagelijkse activiteiten.” Dat was ongeveer de samenvatting van de oproep die Dijana Lešić (20) uit Merksem eind september plaatste op HLN.be en in de krant. Nu heeft ze heugelijk nieuws en verwelkomt ze Eva (28) als haar nieuwe PA. “Haar motivatiebrief raakte me meteen diep en ik wist meteen dat Eva de vrouw was die ik zocht.”

Op 20 september slaakte Dijana een noodkreet uit. Ze had dringend nood aan een persoonlijke assistent die haar zou helpen bij haar dagelijkse rituelen. De twintigjarige studente lijdt aan SMA en is daardoor aan een rolstoel gekluisterd. Toch wil de jonge vrouw haar leven met beide handen grijpen. Maar daarvoor heeft ze wel hulp nodig. En daar wrong het schoentje. “Velen begrijpen niet dat ik enorm afhankelijk ben van hen. Als ze plots niet komen opdagen, dan stopt mijn leven ook. Als persoonlijke assistent heb je een enorme verantwoordelijkheid en kan je niet zomaar komen opdagen wanneer het jou uitkomt”, getuigde ze toen.

Ik droomde altijd van een job die me voldoening zou geven en ik denk dat ik dat hier zeker zal vinden. Dit is het ontbrekende puzzelstukje in mijn leven Eva

Motivatiebrief

Die oproep lokte heel wat reactie uit bij mensen. “Ik heb enorm veel mails gekregen en heel wat mensen voelden zich geroepen mij te helpen. Helaas zaten ook daar veel mensen bij die het niet serieus namen. Tot ik de motivatiebrief van Eva las. Daar spatte zoveel enthousiasme uit, zoveel spontaniteit. Ik voelde meteen dat Eva wel eens de vrouw kon zijn die ik zocht”, vertelt Dijana. Er kwam een lang gesprek en de samenwerking was beklonken.

Lof ook naar Stepstone. Zij lazen de oproep van Dijana en contacteerden haar. “Ze luisterden naar mijn verhaal en waren zo ontroerd dat ze beslisten dat ik een gratis vacature mocht plaatsen op hun website. Zo kwam Eva bij mij terecht.”

Diploma filosofie

Ook Eva is heel tevreden dat ze deze kans krijgt, want met een diploma filosofie op zak is dit een andere wending in haar professionele carrière. “Ik wilde altijd terecht komen in de sociale sector. Dat zorgzame zit in mij. Ik droomde altijd van een job die me voldoening zou geven en ik denk dat ik dat hier zeker zal vinden. Dit is het ontbrekende puzzelstukje in mijn leven”, vertelt Eva gelukkig. Ze is Dijana ook enorm dankbaar dat ze deze taak mag doen. “Het is niet evident om dit te doen zonder medische opleiding. Ik moet nog veel leren maar ben er zeker van dat dat goed komt.”

Voor Dijana betekent dit dat “er eindelijk opnieuw orde in de chaos komt.” Gedaan met het puzzelen en schuiven van de agenda. “Het zwarte gat is niet meer en dat zorgt voor zoveel opluchting. Ik ben echt heel gelukkig dat Eva zich aanmeldde.”