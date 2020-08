Vriendin van dealer gooit zak drugs door raam bij huiszoeking Sander Bral

13 augustus 2020

15u50 0

In de Ridder Van Parysstraat heeft de lokale politie woensdag een 22-jarige drugdealer gevat. Het oog van de politie viel op een vrouw die zich nogal nerveus gedroeg. Het was voor de inspecteurs duidelijk dat ze op iemand stond te wachten. Na een tijdje kwam de verdachte aangewandeld. Er werd wat uitgewisseld en daarna wilden de twee uit elkaar gaan.

De politie stak er een stokje voor. Het vermoeden van de inspecteurs werd bevestigd. Er was net cannabis overhandigd. Op het vermoedelijke adres van de verdachte volgde nog een huiszoeking. Daar gooide de vriendin van de verdachte een zak door het raam. De politie vond de zak en er zaten drugs in. Ook de vrouw is gearresteerd.