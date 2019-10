Vrienden en familie eren verongelukte Arne (20): “Wij motorrijders willen gezien worden op de baan” Sander Bral

13 oktober 2019

13u32 7 Merksem De vriendin en de familie van de verongelukte Arne Erauw (20) hebben zondagochtend een ererit gehouden voor Arne. De jonge motorrijder overleed begin september nadat hij moest uitwijken voor een andere bestuurder en tegen een verlichtingspaal crashte. “We doen dit vooral om te benadrukken dat er in het verkeer nog veel te weinig rekening gehouden wordt met motards.”

De twintigjarige Arne Erauw uit Merksem overleed op zaterdagavond 7 september nadat hij zwaar crashte met zijn moto op de grens tussen Merksem en Schoten. Aan het kruispunt van de Bredabaan met de Fortsteenweg maakte een bestuurder voor Arne mogelijk een onverwacht manoeuvre waardoor Arne de controle over zijn stuur verloor. Arne ging van de baan af en knalde hard tegen een verlichtingspaal. Broer Maarten en een vriend zagen alles gebeuren, ze zaten samen in een wagen achter Arne. Maarten hield Arne in zijn armen toen de hulpdiensten arriveerden. Arne overleed later die avond in het ziekenhuis.

Eretocht

Zondagochtend kwamen zo’n vijftig motorrijders samen om Arne te eren. Het gezelschap startte hun tocht aan het Ahlers-gebouw op de Noorderlaan in Antwerpen en reed vanaf daar naar het tennisveld tegenover Carrefour Schoten, waar Arne verongelukte. De rit was een initiatief van Arnes familie en zijn vriendin Roxanne (20), die zelf ook met de moto rijdt.

“We doen dit voor Arne, voor zijn familie en voor zijn vrienden”, zegt Roxie. “Maar ook voor alle andere nabestaanden van slachtoffers van motorfietsongevallen. We willen de aandacht trekken op het feit dat er nog veel te weinig rekening wordt gehouden met motorrijders. Het onverantwoorde gedrag van andere weggebruikers veroorzaakt nog steeds veel te veel accidenten en leed aan de achterblijvenden. Zij moeten verder met deze pijn, het gemis van onze geliefde. Mensen met ouders, broers, zussen, partners en kinderen die het leven lieten bij het beoefenen van hun passie.”

Vluchtmisdrijf

Aan het einde van de rit werd een erehaag gehouden op de plek waar Arne verongelukte. Nadien werd er nog nagekaart in Ristorante Manifesto in Schoten. Van de bestuurder die mogelijk het ongeval van Arne veroorzaakte, hebben Roxie en de familie niks meer gehoord. “Die persoon is eventjes gestopt na het accident maar is daarna gewoon weggereden. Een ongeval is snel gebeurd, dat weten wij ook wel, we willen hem niet meteen de schuld geven. Maar dat hij zomaar wegrijdt en zich later ook niet meldt bij de politie, dat valt niet te begrijpen. We zijn nog steeds op zoek naar hem, net zoals de politie.”

Arne en Roxie waren al acht jaar een koppel. Ze leerden elkaar kennen via familie. Ze deden regelmatig samen ritjes met de motorfiets, maar het liefst van al zat Roxie achterop bij Arne op de moto. “Ik reed zeer graag met hem mee, dat zal ik misschien nog het hardste missen.”