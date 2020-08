Voorbijganger merkt brand op binnenschip Patrick Lefelon

27 augustus 2020

10u01 0

Aan de Vaartkaai in Merksem is de brandweer vanmorgen tussenbeide gekomen na een technisch defect in de machinekamer van een binnenschip. Dat zorgde voor rookontwikkeling die door een voorbijganger werd opgemerkt. Met aangepaste blusmateriaal werd het brandje snel geblust en kon de technische ruimte verlucht worden.