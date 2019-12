Volgende week starten herstelwerken aan de Ringlaan in Merksem AMK

12 december 2019

Van woensdag 18 december tot en met vrijdag 20 december wordt er gewerkt aan de Ringlaan en Maantjessteenweg in Merksem. De plaatselijke verzakkingen in het wegdek worden er hersteld.

Op de Ringlaan en Maantjessteenweg zijn er plaatselijke verzakkingen in het wegdek ter hoogte van het kruispunt met de Laaglandlaan en de Moeshofstraat. Als de weersomstandigheden het toelaten, werkt de aannemer van woensdag 18 december tot en met vrijdag 20 december aan het wegdek.

De Ringlaan richting Lambrechtshoekenlaan zal onderbroken zijn voor het kruispunt met de Laaglandlaan. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Bredabaan en de Nieuwdreef. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Catershoflaan en de Lange Bremstraat. Het kruispunt Ringlaan - Laaglandlaan blijft open tijdens de werken. Op de Maantjessteenweg tussen de Laaglandlaan en Moeshofstraat kan het verkeer de werf steeds passeren via één rijbaan richting Lambrechtshoekenlaan.