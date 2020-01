Vijf wagens beschadigd bij ongeval met vluchtmisdrijf Sander Bral

14 januari 2020

15u52 0

Op de Burgemeester Waghenmansbrug in Merksem zijn maandagnamiddag vijf wagens beschadigd geraakt toen een bestuurder aan hoge snelheid inreed op de achterkant van de file. Door de impact werd een voertuig vooruit gekatapulteerd en belandde het tegen een voorligger en een tegenligger. De bestuurder die de aanrijding veroorzaakte verliet meteen de plek en vluchtte weg via de Bredabaan. Bij dit manoeuvre raakte hij nog een ander voertuig. In totaal waren twee voertuigen niet meer rijvaardig ten gevolge van de aanrijding. De vermoedelijke bestuurder kon aan de hand van de nummerplaat en de getuigenverklaringen geïdentificeerd worden. De man wordt opgespoord. De vermoedelijke bestuurder was ook dit weekend al betrokken bij een aanrijding.